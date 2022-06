Governo: Letta, 'sostegno a questo, non ad altri' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Il Governo è entrato nel suo ultimo anno di vita e abbiamo fatto bene ad esserne convintamente parte. questo Governo, nell'ultima fase della sua vita, che deve durare fino alla fine della legislatura, è stato un Governo di eccezione, come tale deve rimanere e soprattutto deve rimanere così. Noi sosterremo fino alla fine della legislatura questo Governo, non un altro Governo. Se ci fossero dei traumi , delle discontinuità, dei cambiamenti, noi non saremmo più della partita, nel senso che per noi questo è il Governo che va alla fine della legislatura e crediamo che serietà, continuità siano assolutamente necessari in questo momento". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Ilè entrato nel suo ultimo anno di vita e abbiamo fatto bene ad esserne convintamente parte., nell'ultima fase della sua vita, che deve durare fino alla fine della legislatura, è stato undi eccezione, come tale deve rimanere e soprattutto deve rimanere così. Noi sosterremo fino alla fine della legislatura, non un altro. Se ci fossero dei traumi , delle discontinuità, dei cambiamenti, noi non saremmo più della partita, nel senso che per noiè ilche va alla fine della legislatura e crediamo che serietà, continuità siano assolutamente necessari inmomento". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico ...

