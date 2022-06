Governo, la maggioranza disinnesca (per ora) la mina dello Ius scholae e della cannabis: i provvedimenti rinviati alla prossima settimana (Di giovedì 30 giugno 2022) Una prima miccia, tra quelle che brillano sotto al tavolo del Governo, è stata spenta, anche se solo per una settimana. La Camera ha infatti approvato il rinvio di una settimana di tutti i provvedimenti all’ordine del giorno, compresi quelli sullo Ius scholae e sulla cannabis, messi nel mirino e usati dalla Lega come questione per la quale riflette sulla permanenza dentro il Governo. La richiesta di rinvio è stata avanzata dal deputato del Pd Emanuele Fiano, accolta poi dall’Aula a larghissima maggioranza. Contrari alla richiesta Fratelli d’Italia, a favore il Carroccio. Il leghista Edoardo Ziello in Aula ha ribadito che argomenti come Ius scholae e cannabis “non sono assolutamente la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Una prima miccia, tra quelle che brillano sotto al tavolo del, è stata spenta, anche se solo per una. La Camera ha infatti approvato il rinvio di unadi tutti iall’ordine del giorno, compresi quelli sullo Iuse sulla, messi nel mirino e usati dLega come questione per la quale riflette sulla permanenza dentro il. La richiesta di rinvio è stata avanzata dal deputato del Pd Emanuele Fiano, accolta poi dall’Aula a larghissima. Contraririchiesta Fratelli d’Italia, a favore il Carroccio. Il leghista Edoardo Ziello in Aula ha ribadito che argomenti come Ius“non sono assolutamente la ...

