Governo e M5S, cosa ha detto Draghi – Video (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questo Governo non si fa senza i Cinquestelle”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il premier risponde alle domande sul rapporto tra M5S e esecutivo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questonon si fa senza i Cinquestelle”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il premier risponde alle domande sul rapporto tra M5S e esecutivo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - fattoquotidiano : M5s, Travaglio a La7: “Sta nel governo Draghi per vedersi distruggere ciò che ha fatto o ha voce in capitolo? Ma gl… - fattoquotidiano : Baldino (M5s): “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte? Parole gravi, senza smentita rapporti complessi nel… - annamaria_ff : RT @HSkelsen: 24/25 E badate da chi parte la storia, proprio da coloro che sono critici sulla permanenza del M5S al governo. E non è una mi… - GianniVezzani1 : RT @AlfioKrancic: -