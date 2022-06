Governo, anche in caso di spallata c'è il paracadute: vitalizio garantito per tutti (Di giovedì 30 giugno 2022) Sarà l'ennesima scenetta teatrale, il solito tira e molla dalla conclusione scontata o stavolta Lega e Cinque Stelle provocheranno una vera crisi di Governo? Si andrà davvero alle elezioni anticipate a settembre? Gli ingredienti per dare la spallata decisiva a Draghi ci sono tutti. Da una parte la chiusura totale sul bonus 110% e la presunta ingerenza dell'ex governatore della Banca Europea nei confronti di Beppe Grillo, al quale sarebbe stata chiesta esplicitamente la testa di Giuseppe Conte. Dall'altro, un numero sterminato di arrivi di immigrati provenienti dall'Africa, senza dimenticare il tentativo di trasformare in legge la liberalizzazione della cannabis e il cosiddetto ius scholae. Vanno poi aggiunti i terribili risultati alle amministrative e la voglia di rifarsi immediatamente. anche per consolidare ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Sarà l'ennesima scenetta teatrale, il solito tira e molla dalla conclusione scontata o stavolta Lega e Cinque Stelle provocheranno una vera crisi di? Si andrà davvero alle elezioni anticipate a settembre? Gli ingredienti per dare ladecisiva a Draghi ci sono. Da una parte la chiusura totale sul bonus 110% e la presunta ingerenza dell'ex governatore della Banca Europea nei confronti di Beppe Grillo, al quale sarebbe stata chiesta esplicitamente la testa di Giuseppe Conte. Dall'altro, un numero sterminato di arrivi di immigrati provenienti dall'Africa, senza dimenticare il tentativo di trasformare in legge la liberalizzazione della cannabis e il cosiddetto ius scholae. Vanno poi aggiunti i terribili risultati alle amministrative e la voglia di rifarsi immediatamente.per consolidare ...

