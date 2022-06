“Google Analytics viola la privacy e il GA4 non è una risposta” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il recente provvedimento del Garante della privacy su Google Analytics pare stravolgere le regole del gioco per aziende, brand e editori che sino ad oggi hanno fruito del servizio di web Analytics del gigante tech e che ora sono più esposti a possibili sanzioni. Ma facciamo un passo indietro. Dopo le autorità austriache e francesi, anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha stabilito che Google Analytics viola il GDPR. Un provvedimento forte per il mercato italiano dove il tool del gigante tech è probabilmente il più utilizzato in termini di web Analytics. La stretta europea al colosso tecnologico non è, però, destinata a fermarsi. Le Autorità per la protezione dei dati olandese (AP) e norvegese (Datatilsynet) hanno già ... Leggi su fmag (Di giovedì 30 giugno 2022) Il recente provvedimento del Garante dellasupare stravolgere le regole del gioco per aziende, brand e editori che sino ad oggi hanno fruito del servizio di webdel gigante tech e che ora sono più esposti a possibili sanzioni. Ma facciamo un passo indietro. Dopo le autorità austriache e francesi, anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha stabilito cheil GDPR. Un provvedimento forte per il mercato italiano dove il tool del gigante tech è probabilmente il più utilizzato in termini di web. La stretta europea al colosso tecnologico non è, però, destinata a fermarsi. Le Autorità per la protezione dei dati olandese (AP) e norvegese (Datatilsynet) hanno già ...

Pubblicità

lastknight : [#GOOGLE #ANALYTICS UNA VOLTA PER TUTTE] No, #GA4 non risolverà per magia i problemi di privacy di Google Analytics… - ValeSunny : RT @lastknight: [#GOOGLE #ANALYTICS UNA VOLTA PER TUTTE] No, #GA4 non risolverà per magia i problemi di privacy di Google Analytics. GA4… - Tuteladigitale : N.B L'episodio è stato registrato prima della decisione del Garante Privacy sulla questione Google Analytics di cui… - giodaddabbo : Il garante si è espresso su Google Analytics per cui ho passato un po' di ore notturne ad impostare Google Analytic… - puntotweet : Stop Google Analytics: conseguenze per le imprese -