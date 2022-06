Gnonto | presidente Zurigo | “Ridicola l’offerta verso i 6 milioni del Feyenoord”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo le ultime partite con la maglia della Nazionale, l’Italia e l’Europa hanno “scoperto” il giovane Wilfried. Di proprietà dello, con cui ha segnato 8 reti nell’ultima stagione, l’attaccante classe 2003 è stato accostato a diversi club europei. Tra questi, a farsi avanti con un’offerta compresa tra i 4 e i 6è stato il. Una proposta che non ha certo soddisfatto le aspettative dello, il cui, Ancillo Canepa, ai microfoni di Blick ha commentato: “È una cifra. Non siamo una bottega self-service”. SportFace.

