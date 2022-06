Giovanni Storti: “Trio con Aldo e Giacomo non mi va stretto ma cerco altri ruoli” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Conosco Aldo da 40 anni e Giacomo da 30 anni… non è che il Trio mi va stretto e neanche a loro: ma vogliamo provare esperienze diverse, cercare anche altri ruoli”. Così Giovanni Storti spiega la sua parte drammatica nel film ‘Le voci sole’, presentato al ‘Taormina Film Festival’ e dal 4 luglio nelle sale cinematografiche, dopo che sempre al ‘Tao Fest’ un paio di giorni fa era intervenuto Aldo Baglio in occasione della proiezione del suo romantico ‘Una boccata d’aria’, mentre Giacomo Poretti è impegnato in teatro. “Ci fa bene avere esperienze e itinerari diversi – spiega Giovanni Storti rispondendo a Taormina all’AdnKronos – Quando poi ci si ritrova tutti insieme, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Conoscoda 40 anni eda 30 anni… non è che ilmi vae neanche a loro: ma vogliamo provare esperienze diverse, cercare anche”. Cosìspiega la sua parte drammatica nel film ‘Le voci sole’, presentato al ‘Taormina Film Festival’ e dal 4 luglio nelle sale cinematografiche, dopo che sempre al ‘Tao Fest’ un paio di giorni fa era intervenutoBaglio in occasione della proiezione del suo romantico ‘Una boccata d’aria’, mentrePoretti è impegnato in teatro. “Ci fa bene avere esperienze e itinerari diversi – spiegarispondendo a Taormina all’AdnKronos – Quando poi ci si ritrova tutti insieme, ...

