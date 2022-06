Giovane scomparso a Pianura | la mamma | “Stiamo vivendo un incubo”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Era uscito per compare dei cornetti per un’amica e non è più tornato:un, rivoglio mio figlio”. A parlare è Rosaria Vicino, madre di Andrea Covelli, il ragazzo di 27 anni, del quartiere, di cui si sono perse le tracce qualche giorno fa. Secondo quanto racconta la donna all’Ansa, Andrea era fermo, in sella al suo scooter, in attesa che si presentasse la sua amica, quando è stato affiancato da un altro scooter sul quale c’erano due persone: “Sembrava fosse una rapina, – dice ancora ladel– gli hanno preso il telefono e il portafogli. Poi il passeggero si è messo alla guida dello scooter di Andrea e l’altro se l’è caricato sul suo. Da quel momento non ci sono più tracce di mio ...

«Era uscito per compare dei cornetti per un'amica e non è più tornato: stiamo vivendo un incubo, rivoglio mio figlio». A parlare è Rosaria Vicino, madre di