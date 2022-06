Giornata Internazionale degli Asteroidi 2022: perché si celebra il 30 giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) La Giornata Internazionale degli Asteroidi (Asteroid Day) si celebra il 30 giugno di ogni anno e nasce con l’obiettivo di attirare l’attenzione sull’importanza degli Asteroidi, sia per la scienza che per l’umanità. L’intento è quello di avviare una campagna informativa globale, consentendo alle persone di scoprire il mondo degli Asteroidi e ciò che è possibile fare per proteggerci da possibili impatti futuri. La celebrazione di questa Giornata fu proposta dall’Unesco nel 2014, da diverse personalità, tra cui Brian May, astrofisico e chitarrista dei “Queen”, Rusty Schweickart, astronauta dell’Apollo 9, Danica Remy, presidente della Fondazione B612 e Grig Richters, regista e attivista ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) La(Asteroid Day) siil 30di ogni anno e nasce con l’obiettivo di attirare l’attenzione sull’importanza, sia per la scienza che per l’umanità. L’intento è quello di avviare una campagna informativa globale, consentendo alle persone di scoprire il mondoe ciò che è possibile fare per proteggerci da possibili impatti futuri. Lazione di questafu proposta dall’Unesco nel 2014, da diverse personalità, tra cui Brian May, astrofisico e chitarrista dei “Queen”, Rusty Schweickart, astronauta dell’Apollo 9, Danica Remy, presidente della Fondazione B612 e Grig Richters, regista e attivista ...

Pubblicità

amnestyitalia : #26giugno Oggi è la Giornata internazionale per le vittime di tortura. Una pratica disumana usata ancora oggi in og… - ItalyMFA : #Womenindiplomacy | Assemblea generale #ONU istituisce #24giugno la prima giornata internazionale delle donne in di… - sebmes : Anche se ormai scriviamo con lo smartphone, con il tablet o con il laptop oggi è la giornata internazionale della m… - ilfaroonline : Giornata Internazionale degli Asteroidi 2022: perché si celebra il 30 giugno - nuke86 : Oggi è @AsteroidDay, giornata internazionale dell’#asteroide! Per ora, tiriamo in ballo @Nereide ?? -