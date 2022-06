Giornalista scomparso durante un giro in mountain bike | trovato morto poche ore dopo

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ildi 47 annimartedì sui monti Sibillini nel territorio di Fiastra (Macerata) è statoprivo di vita in fondo ad un canalone. Nella serata di ieri è statoildi 47 anniunin bici sui monti Sibillini. Il corpo è stato individuato dai soccorritori in fondo ad un canalone a San Lorenzo al lago (Macerata). (brisch27 – Pixabay)L’allarme era scattato nel pomeriggio di martedì quando la compagna, non vedendo rientrare il 47enne, ha chiamato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa. Subito sono state avviate le ricerche che, purtroppo, si sono concluse nel peggiore dei modi. Macerata,sui monti ...

Il primo appuntamento si aprirà alle 20:30 con un ricordo di Renato Moro, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia,nel 2021. IlStefano Martella e il sociologo Stefano ...La prima serata si aprirà con un ricordo di Renato Moro, caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia,nel 2021. IlStefano Martella e il sociologo Stefano Cristante ...Michele Sensini (Facebook). Michele Sensini era molto conosciuto all'interno del Parco dei Sibillini Drammatico epilogo per Michele Sensini, guida escursionistica e giornalista di 47 anni morto sui mo ...