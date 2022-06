Giorgetti pronto a strappo per ‘polo governista’, pesano linea Salvini e tensioni nord (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Di certo da giorni nessuno riesce a parlare con Giancarlo Giorgetti, e questo ha alimentato ancor di più le voci di un addio anche se esponenti di primo piano della Lega, contattati dall’Adnkronos, smentiscono con forza ogni illazione sullo strappo. “Lo abbiamo cercato in tanti al telefono, ma niente, nessuna risposta”, dicono invece alcuni parlamentari del partito più vicini al ministro. Resta il tam tam, il passaparola fra parlamentari. Quel che è certo è che dopo aver fatto il punto con il segretario Matteo Salvini, Fabrizio Cecchetti e Attilio Fontana a Palazzo Lombardia, lo scorso 27 giugno, il ministro dello sviluppo Economico si tiene in disparte. Ma restano comunque forti dentro la Lega – e fuori – le voci che si rincorrono in tal senso. Giorgetti starebbe pensando al progetto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Di certo da giorni nessuno riesce a parlare con Giancarlo, e questo ha alimentato ancor di più le voci di un addio anche se esponenti di primo piano della Lega, contattati dall’Adnkronos, smentiscono con forza ogni illazione sullo. “Lo abbiamo cercato in tanti al telefono, ma niente, nessuna risposta”, dicono invece alcuni parlamentari del partito più vicini al ministro. Resta il tam tam, il passaparola fra parlamentari. Quel che è certo è che dopo aver fatto il punto con il segretario Matteo, Fabrizio Cecchetti e Attilio Fontana a Palazzo Lombardia, lo scorso 27 giugno, il ministro dello sviluppo Economico si tiene in disparte. Ma restano comunque forti dentro la Lega – e fuori – le voci che si rincorrono in tal senso.starebbe pensando al progetto ...

