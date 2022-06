Giochi Mediterraneo | ciclismo | Guazzini oro in cronometro donne 2

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - "L'oro è una grande emozione che voglio condividere con il mio staff, siamo molto felici anche per i nuovi Ct e non possiamo fare altro che migliorare. Ora archiviata lapensiamo alla strada- ha dichiarato laall'arrivo -. Laè adatta alle mie caratteristiche e ci sto lavorando, anche sulla posizione perché si vince o si perde per pochi secondi e ogni dettaglio è importante. Spero di migliorare ancora, il sogno è una medaglia all'Olimpiade, ma per ora sono concentrata su queste gare di Orano: è una nuova esperienza ed è cominciata bene, adesso spero di concluderla al meglio nella prova in linea di sabato".

ItaliaTeam_it : Il titolo mondiale nel 2021 e oggi quello ai Giochi del Mediterraneo. Al corpo libero è sempre Nicola Bartolini sho… - ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - Coninews : Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del M… - VanessaGosse2 : RT @ItaliaTeam_it: VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 | @Federcicli… - selinablue50 : RT @ItaliaTeam_it: VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 | @Federcicli… -

Chituru Ali ha deciso di non prendere parte aidel2022, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Orano (Algeria). Il velocista italiano doveva essere una delle punte di diamante della squadra di atletica leggera, ...La Nazionale maschile di volley domina il match contro la Turchia e si guadagna l'accesso in semifinale aidel! Una partita mai in discussione, chiusa piuttosto agevolmente dagli azzurri che ora aspettano la vincente tra Croazia e Grecia. Partenza subito convincente per gli ...