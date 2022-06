Giochi del Mediterraneo | judo | argento e bronzo per l’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 giugno 2022) Orano – Ci sono le medaglie d’di Kenny Bedel negli 81 kg e didi Martina Esposito nei 70 kg nella seconda giornata per le gare diaidelad Orano. La giornata dunque è certamente positiva, anche la festa sarebbe stata grande con altre due medaglie possibili, ma con Manuel Lombardo e Nicolle D’Isanto sono stati costretti a digerire entrambi il quinto posto rispettivamente nei 73 e 63 kg. È stata una cavalcata che si è conclusa con la medaglia d’quella di Kenny Bedel che, negli 81 kg, dopo aver piazzato tre ippon sul portoghese Manuel Rodrigues, sul marocchino Achraf Mouti e sullo spagnolo Alfonso Urquiza Solana, ha ceduto per wazari in finale con il fortissimo turco Vedat Albayrak, numero tre della classifica mondiale. “Gara di autorità ...