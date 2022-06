Giochi del Mediterraneo | ciclismo | Vittoria Guazzini medaglia d’oro nella prova a cronometro

(Di giovedì 30 giugno 2022)conquista una splendidaaideldi Orano. L’azzurra si è impostadiin 24’24?40. Staccata di circa un minuto la slovena Bujac, seconda in 25’14?0. A completare il podio la francese Kerbaol in 25’52?77, mentre Arianna Fidanza si è dovuta accontentare della sesta piazza in 26’15?58. Prosegue dunque l’ottimo periodo per lo sport italiano, che tra Mondiali di nuoto di Budapest edelsta facendo incetta di medaglie. SportFace.

