Giochi del Mediterraneo | ciclismo | Guazzini è oro nella prova a cronometro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Orano – Vittoriaregala la medaglia d'oro all'Italia Teamdideideldi Orano 2022. L'azzurra ha chiuso al traguardo in 24'24?40 precedendo ampiamente la slovena Eugenia Bujak (25'14?20), argento. Completa il podio la francese Cedrine Kerbaol (25'52?77). Sesto posto per l'altra azzurra Arianna Fidanza in 26'15?58. (coni.it)(Foto Ferraro Coni)