Giochi del Mediterraneo 2022: tutti i risultati di oggi degli Azzurri (Di giovedì 30 giugno 2022) Vittoria di nome di fatto. L'Azzurra Guazzini regala una brillante medaglia d'oro all'Italia Team nella prova a cronometro di ciclismo dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. L'atleta ha chiuso al traguardo in 24'24"... Leggi su europa.today (Di giovedì 30 giugno 2022) Vittoria di nome di fatto. L'Azzurra Guazzini regala una brillante medaglia d'oro all'Italia Team nella prova a cronometro di ciclismo deideldi Orano. L'atleta ha chiuso al traguardo in 24'24"...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Il titolo mondiale nel 2021 e oggi quello ai Giochi del Mediterraneo. Al corpo libero è sempre Nicola Bartolini sho… - Coninews : E ANDIAMOOOO! ?? Ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022 #ItaliaTeam sul podio anche nel tiro a segno con Luca Tesc… - Coninews : Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del M… - sport_boules : RT @Coninews: Raffa, volo e petanque. Con 9? medaglie l'#ItaliaTeam ???? delle bocce chiude a #CasaItalia un'edizione dei Giochi del Mediterr… - CorriereChieri : Il “mare nostrum” non è suo per pochi centimetri. Nei Giochi del Mediterraneo in Algeria, Gigi Grattapaglia, ex del… -