Giochi del Mediterraneo 2022 | tennis | oro nel torneo di doppio per Arnaldi e Passaro

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) Per l’Italia continuano le buone notizie da Orano, sede deidel. Matteoe Francescoinfatti hanno conquistato la medaglia d’oro, neldimaschile. Gli azzurri hanno battuto in finale gli spagnoli Carlos Lopez Montagud e Alvaro Lopez San Martin, con il risultato di 6-2 6-3. Sempre nel, stavolta al femminile, l’Italia ha poi conquistato un’altra medaglia, grazie alla coppia Brancaccio Zantedeschi. Le azzurre hanno vinto la medaglia di bronzo, senza però scendere in campo per il ritiro della coppia tunisina Bechri Ben Hassen. SportFace.