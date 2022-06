Giochi del Mediterraneo 2022 | calcio | pari tra Italia e Turchia | azzurri in semifinale da primi nel girone

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo le vittorie con Portogallo e Grecia, l’rimane imbattuta aidele si qualifica alle semifinali del torneo. In Algeria glihanno pareggiato 0-0 contro lae, grazie alla sconfitta del Portogallo contro la Grecia, hanno chiuso il gruppo B in testa. Nel corso del match contro i turchi, l’ha quasi sempre comandato e creato le occasioni migliori per segnare. In particolare ci sono da segnalare le conclusioni di D’Andrea e quella di Hasa, davvero vicino al gol del vantaggio. La partita però non si è sbloccata, soprattutto per volontà delladi ottenere il punto qualificazione a tutti i costi. Terminato il, dunque, non resta che aspettare ora l’avversario della ...

ItaliaTeam_it : Il titolo mondiale nel 2021 e oggi quello ai Giochi del Mediterraneo. Al corpo libero è sempre Nicola Bartolini sho… - Coninews : E ANDIAMOOOO! ?? Ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022 #ItaliaTeam sul podio anche nel tiro a segno con Luca Tesc… - Coninews : Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del M… - ERivetta : RT @dariodangelo91: Commento a caldo: Mario #Draghi oggi ha dimostrato profondo rispetto verso i milioni di elettori che nel 2018 votarono… - MonicaPiriti : RT @dariodangelo91: Commento a caldo: Mario #Draghi oggi ha dimostrato profondo rispetto verso i milioni di elettori che nel 2018 votarono… -

In Aggiornamento: Ultimati i quarti di finale le due Nazionali maschile e femminile, impegnate aiMediterraneo in corso a Orano in Algeria, conoscono le avversarie delle semifinali in programma sabato 2 luglio al Palais Sports Hammou Boutlélis. Le prime a scendere in campo saranno le ...Medaglia d'oro italiana nel doppio maschile di tennis aiMediterraneo 2022. La vincono Francesco Passaro e Matteo Arnaldi nel torneo di doppio maschile che si è appena concluso sotto il sole di Orano, in Algeria. Sette volte una coppia azzurra ... Giochi del Mediterraneo: per gli azzurri sconfitta amara contro la Serbia Ci sono le medaglie d’argento di Kenny Bedel negli 81 kg e di bronzo di Martina Esposito nei 70 kg nella seconda giornata per le gare di judo ai Giochi del Mediterraneo ad Orano. La giornata dunque è ...Ha dato spettacolo, servito sempre meglio e vinto il punto del torneo. Lorenzo Sonego ha molti motivi per gioire dopo la vittoria contro il ...