(Di giovedì 30 giugno 2022) Faouzialgiocato in caso non ci fosseroa lui interessati. Il giocatore del Napoli Faouziè alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Forzazzurri

... questa potrebbe essere l'ultima giornata da calciatori del Napoli per Mertens, Ospina,e ... mentre Dries al momento è ancora in vacanza indi definire il proprio futuro. Comments ...... che hanno riempito le caselle lasciate vuote dalle partenze die Insigne, il club azzurro aspetta di cedere altri giocatori prima di procedere alla loro sostituzione. E nell', il ... Ghoulam in attesa di un nuovo club: potrebbe anche dire addio al calcio ForzAzzurri.net - Faouzi Ghoulam potrebbe dire addio al calcio giocato in caso non ci fossero club a lui interessati. Il giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam è alla ricerca ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Faouzi Ghoulam, terzino sinsitro svincolatosi dal Napoli, potrebbe dire addio al calcio se non ...