"GF Vip" 7, Alfonso Signorini scioglie le riserve: chi sono le nuove opinioniste (Di giovedì 30 giugno 2022) Le indiscrezioni non sono durate che un momento. Dopo le voci insistenti sul ritorno di Sonia Bruganelli sulla poltrona degli opinionisti del GF Vip, è arrivata la conferma sui nomi scelti per la nuova edizione del reality. L'ufficialità arriva dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che mette così a tacere tutte gli rumor che si sono ricorsi e sui quali è stato messo un punto. GF Vip, chi sono le nuove opinioniste Era stata annunciata, sebbene lei stessa aveva dichiarato di non voler tornare a ricoprire il ruolo di opinionista. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, opinionista dell'edizione 2021-2022 e confermata al suo posto per la settima edizione del reality. Alfonso Signorini ha così deciso di puntare ancora su di lei.

