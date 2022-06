Genova, da oggi il bancomat non si può rifiutare: mugugni fra i professionisti e la ribellione ostinata del bar Mangini (Di giovedì 30 giugno 2022) Ingegneri e avvocati: "Ci adegueremo ma non siamo commercianti". Il titolare dello storico locale di Corvetto: "La mia è una battaglia di principio: ho già perso molti clienti ma ci sono colleghi che mi seguono" Leggi su repubblica (Di giovedì 30 giugno 2022) Ingegneri e avvocati: "Ci adegueremo ma non siamo commercianti". Il titolare dello storico locale di Corvetto: "La mia è una battaglia di principio: ho già perso molti clienti ma ci sono colleghi che mi seguono"

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' allarme per le ondate di calore in Italia. Oggi su 27 città, 23 hanno il bollino arancione, due (Palermo e Perug… - MoreschiBarbara : RT @coopstartup: Oggi, a partire dalle 11.30 siamo a #Genova con Legacoop Liguria per #Coopstartup Her il nuovo bando per la promozione e i… - coopstartup : Oggi, a partire dalle 11.30 siamo a #Genova con Legacoop Liguria per #Coopstartup Her il nuovo bando per la promozi… - rep_genova : Genova, da oggi il bancomat non si può rifiutare: mugugni fra i professionisti e la ribellione ostinata del bar Man… - ilsecoloxix : Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, #30giugno Puoi leggere Il Secolo XIX digitale di tutte le edizioni locali… -