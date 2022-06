Gazzetta – Juve, Cambiaso si avvicina. C’è l’accordo col Genoa, ma Dragusin frena (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 08:22:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: Scambio tra i due e 4 milioni di euro ai rossoblù. Il romeno, però, non è convinto di scendere in B Per Andrea Cambiaso alla Juventus manca ancora… un Radu Dragusin al Genoa. Ieri sembrava che la trattativa fosse andata in porto: il giovane terzino rossoblù nella Torino bianconera in cambio del difensore centrale romeno e circa 4 milioni di euro. Nel pomeriggio era addirittura circolata la voce di visite mediche per Cambiaso programmate per oggi al JMedical, ma qualche ora più tardi è arrivata la frenata: non c’è ancora l’accordo tra Dragusin e il Genoa. Il romeno, che nella passata ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 08:22:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Scambio tra i due e 4 milioni di euro ai rossoblù. Il romeno, però, non è convinto di scendere in B Per Andreaallantus manca ancora… un Radual. Ieri sembrava che la trattativa fosse andata in porto: il giovane terzino rossoblù nella Torino bianconera in cambio del difensore centrale romeno e circa 4 milioni di euro. Nel pomeriggio era addirittura circolata la voce di visite mediche perprogrammate per oggi al JMedical, ma qualche ora più tardi è arrivata lata: non c’è ancoratrae il. Il romeno, che nella passata ...

