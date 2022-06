Gas | cresce a 145 euro al Megawattora | +3%

(Di giovedì 30 giugno 2022) Partenza in rialzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: nei primi scambi il metano sale del 3% a 145al. . 30 giugno 2022

Partenza in rialzo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: nei primi scambi il metano sale del 3% a 145 euro al Megawattora.