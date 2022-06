Gama: «Spagna ottimo test, vogliamo metterci in gioco» (Di giovedì 30 giugno 2022) . Le dichiarazioni della capitana azzurra Sara Gama ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con la Spagna. Spagna – «Siamo contente di quanto abbiamo fatto finora. Abbiamo lavorato tanto e ora è arrivato il momento di rifinire. Domani sarà un ottimo test, siamo molto concentrare perché sappiamo di dover curare gli ultimi dettagli prima dell’esordio con la Francia. Viviamo il presente con entusiasmo e abbiamo voglia di metterci in gioco». PROFESSIONISMO – «Sarà una giornata di festa per noi calciatrici. Finalmente dopo tanti sacrifici avremo le tutele che ci spettavano, questa riforma rappresenta una fondamentale chance che diamo al nostro sistema calcio per credere e investire nel movimento. Anche per la FIGC sarà una data speciale, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) . Le dichiarazioni della capitana azzurra Saraha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con la– «Siamo contente di quanto abbiamo fatto finora. Abbiamo lavorato tanto e ora è arrivato il momento di rifinire. Domani sarà un, siamo molto concentrare perché sappiamo di dover curare gli ultimi dettagli prima dell’esordio con la Francia. Viviamo il presente con entusiasmo e abbiamo voglia diin». PROFESSIONISMO – «Sarà una giornata di festa per noi calciatrici. Finalmente dopo tanti sacrifici avremo le tutele che ci spettavano, questa riforma rappresenta una fondamentale chance che diamo al nostro sistema calcio per credere e investire nel movimento. Anche per la FIGC sarà una data speciale, ...

