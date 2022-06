Gaetano | c’è la fila Ben 6 club interessati ma la priorità è il Napoli

Leggi su napolipiu

Gianlucafa gola a tanti. Il centrocampista classe 2000 di Cimitile è stato tra gli artefici della storica promozione della Cremonese in Serie A ed ha messo in mostra le sue enormi qualità, in una stagione impreziosita da 35 presenze e ben 7 goal. Nato come trequartista nel settore giovanile partenopeo, può agire sia come mezzala che come regista di centrocampo. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, ben 6hanno chiesto informazioni ad Aurelio De Laurentiis per il suo prestito. Monza, Torino, Udinese, Sassuolo, Cremonese e Lecce sono inperche però, a detta dei rumors, ha intenzione di conquistare la maglia del, con l'obiettivo di essere l'erede di Lorenzo Insigne come rappresentante napoletano del.