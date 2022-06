Futuro Belotti, quattro club interessati: il Gallo avrebbe già firmato. Le ultime (Di giovedì 30 giugno 2022) Da oggi Belotti è libero di trovarsi una nuova squadra. Sul Gallo ci sarebbero quattro club e lui avrebbe già firmato il contratto Da oggi è scaduto ufficialmente il contratto di Andrea Belotti con il Torino. Il Gallo è ora libero di trovarsi una nuova squadra e, secondo quanto riportato da La Stampa, l’attaccante avrebbe già firmato col suo nuovo club. Milan, Roma, Monza e Monaco sono interessate al bomber della Nazionale. Che sia stato trovato con una di queste queste quattro squadre l’accordo finale? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Da oggiè libero di trovarsi una nuova squadra. Sulci sarebberoe luigiàil contratto Da oggi è scaduto ufficialmente il contratto di Andreacon il Torino. Ilè ora libero di trovarsi una nuova squadra e, secondo quanto riportato da La Stampa, l’attaccantegiàcol suo nuovo. Milan, Roma, Monza e Monaco sono interessate al bomber della Nazionale. Che sia stato trovato con una di queste questesquadre l’accordo finale? L'articolo proviene da Calcio News 24.

