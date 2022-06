Francesca Pascale e Paola Turci si sposano | tutto sul matrimonio tra la cantante e l’ex di Berlusconi

(Di giovedì 30 giugno 2022)sembra aver trovato l’amore che, a grande sorpresa, era molto, molto lontano da Arcore. Nello specifico lo ha trovato accanto a, celeberrima, con la quale avrebbe una relazione ormai da qualche anno e che dovrebbe sposare il prossimo 2 luglio, ovvero tra 2 giorni. Sulle nozze della quasi (o fu?) first ladyana si sa molto poco, ma si attendono impazienti le immagini delle due spose al colmo della felicità., la storia con Silvioe la rotturaera apparsa, in bionda appariscenza, al fianco di Silvio. Era stata lei l’eletta per dare di nuovo a...

e Paola Turci sarebbero a un passo dal sì. La coppia formata dall'ex compagna di Silvio Berlusconi e dalla cantautrice romana sta per formalizzare il proprio rapporto con una ...Fiori d'arancio per Paola Turci e. A due anni da quello scatto che le ritraeva su uno yacht intente a scambiarsi effusioni, la cantautrice romana e l'ex compagna di Silvio Berlusconi annunciano il loro matrimonio. ...La cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi hanno scelto una data non casuale per le loro nozze. Entrambe attive sul fronte dei diritti LGBTQIA+, hanno sempre mantenuto la loro storia lontana dai ...Nozze in vista per Paola Turci, che sabato 2 luglio si unirà in matrimonio con Francesca Pascale, nota ex fidanzata di Silvio Berlusconi. La notizia è trapelata dal Corriere della Sera, dato che le du ...