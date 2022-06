Francesca Pascale e Paola Turci si sposano | il sì sabato prossimo in Toscana

(Di giovedì 30 giugno 2022) E' stata per un breve periodo la First Lady di Berlusconi, maconvolerà a nozze con la cantautrice romana. Il 2 luglio le due si sposeranno nel comune di ...

