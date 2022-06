Francesca Pascale e Paola Turci | il messaggio del partito gay per nozze

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Auguri alle spose! Leannunciate dirappresentano un belper quell’Italia che ha saputo fare passi avanti nei diritti civili e anche per tutti coloro che ancora si oppongono”. Sono le parole di Fabrizio Marrazzo, PortavoceGay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, neldedicato a, ex compagna di Silvio Berlusconi, e a. “Ci spiace solo non poterlo chiamare a pieno matrimonio ma unione civile. Un obiettivo su cui stiamo lavorando e che dovrebbe essere conquistato per una piena uguaglianza, ma su cui ad oggi nessuna forza politica si è mai impegnata. Anche ...

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - Spenk78 : RT @itsmeback_: Francesca Pascale e Paola Turci si sposano. ?? - IlSedutomulo : RT @baffi_francesco: Paola Turci e Francesca Pascale, la ex di Berlusconi, si sposano ( auguri!!!). Ora attendiamo il matrimonio tra Adinol… -

Si dovrebbero tenere a Montalcino , in provincia di Siena , le nozze tra la cantante Paola Turci e la compagna. Una relazione mai confermata o smentita dall'artista e dall'ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Lo riferisce Leggo precisando che le nozze si dovrebbero tenere sabato 2 luglio. "...... amico di Letta, per le nozze trae Turci di Luciano Ferraro Franceschelli: hanno chiesto una cerimonia sobria in municipio Paola Turci ee Paola Turci ...La cantante e l'ex di Silvio Berlusconi Francesca Pascale si uniranno civilmente sabato a Montalcino. Cerimonia sobria e per pochi ...Francesca Pascale e Paola Turci dopo due anni di relazione hanno deciso di sposarsi e hanno scelto come location la Toscana: ecco tutti i dettagli della cerimonia.