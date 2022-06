Francesca Fialdini | che spettacolo meraviglioso | mai vista così prima – FOTO

Pubblicità

mariazang_ : Da Andrea Delogu a Leo Gassman, passando per Francesca Fialdini, Chiara Maci e il tiktoker Gabriele Vagnato: il rac… -

Fortementein.com

E ancora Andrea Delogu,, Raoul Bova e la sua dolce metà. Tutti presenti per onorare l'amore dei due elegantissimi sposi. Un matrimonio atteso ed emozionante ma soprattutto ...... conduce Marco Liorni " Domenica In ", conduce Mara Venier " Paesi che vai ", conduce Livio Leonardi " Da noi...a ruota libera ", conduce" Nostra Madre Terra ", conduce Angelo ... Addio Francesca Fialdini, il saluto ha commosso tutti. Scelta inevitabile Infine una grande new entry per quanto riguarda le pellicole della prima serata. Approda sulla prima rete nazionale “Esterno notte“, il film in due puntate incentrato sul rapimento di Aldo Moro dirett ...“Accanto a me vedete dieci direttori: fino a ieri ci sarebbero stati solo i tre direttori di rete”, ha esordito l’ad Rai Carlo Fuortes. Un’importante ‘rivoluzione’, voluta fortemente dal CdA per garan ...