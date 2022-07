Formula 1 - Si corre a Silverstone, dove tutto ebbe inizio (Di giovedì 30 giugno 2022) Sta per iniziare il caldissimo luglio della Formula 1, con quattro Gran Premi in quasi cinque settimane. Un tour de force che porterà poi verso la pausa estiva e al relativo giro di boa. Si comincia già questo weekend con il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a Silverstone, valido come decimo round del Mondiale 2022. Incognita meteo. Il circuito di Silverstone, insieme a Spa-Francorchamps e Suzuka, è quello che esercita maggiore stress sugli pneumatici, complici le curve velocissime come la Maggots e la Becketts. Per questo motivo, la Pirelli ha scelto di portare in Regno Unito la gamma più dura delle sue mescole di quest'anno: la C1 sarà la White Hard, la C2 la Yellow Medium e la C3 la Red Soft. Ma non è la sola sfida che dovranno affrontare team e piloti, perché a Silverstone incombe l'incognita meteo: mentre ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 giugno 2022) Sta per iniziare il caldissimo luglio della1, con quattro Gran Premi in quasi cinque settimane. Un tour de force che porterà poi verso la pausa estiva e al relativo giro di boa. Si comincia già questo weekend con il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a, valido come decimo round del Mondiale 2022. Incognita meteo. Il circuito di, insieme a Spa-Francorchamps e Suzuka, è quello che esercita maggiore stress sugli pneumatici, complici le curve velocissime come la Maggots e la Becketts. Per questo motivo, la Pirelli ha scelto di portare in Regno Unito la gamma più dura delle sue mescole di quest'anno: la C1 sarà la White Hard, la C2 la Yellow Medium e la C3 la Red Soft. Ma non è la sola sfida che dovranno affrontare team e piloti, perché aincombe l'incognita meteo: mentre ...

