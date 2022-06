Forattini | «Ho ricevuto una ventina di querele | tutte da politici di sinistra Il meno permaloso era Andreotti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 giugno 2022) Su Libero una lunga intervista a Giorgio. Ha 91 anni e per 50 ha disegnato la politica con una vignetta al giorno, pubblicate sulle prime pagine di Repubblica, Stampa, Panorama e Giornale. Racconta di aver disegnato sempre da casa. «All’inizio, a Repubblica, andavo in redazione, ma poi mi trovavo regolarmente una schiera di curiosi alle spalle e ho deciso di fare tutto da casa». Lo spunto gli veniva dai tg delle 13. «Dopo pranzo iniziavo a buttare giù qualche schizzo su un foglio. Il disegno vero lo realizzavo in un’oretta, ma poi ritoccavo i dettagli mille volte, aggiungendo o cancellando particolari. Sa, sono sempre stato molto pignolo». Poi l’invio ai giornali. «Alle 19, ovviamente per fax. Sempre odiato la tecnologia. Non ho internet né un computer e utilizzo un cellulare di quelli base». In sottofondo, per aiutare l’esperienza creativa, musica scozzese ...