Fondazione Ismu | Mariella Enoc lascia | nuovo presidente è Gian Carlo Blangiardo

Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Dopo dodici anni di autorevole presidenza della dottoressa Mariella Enoc, il cda di Fondazione Ismu ha nominato suo successore il chiarissimo professore Gian Carlo Blangiardo, emerito di Demografia dell'università di Milano Bicocca". Lo comunica in una nota l'ente milanese. Già responsabile fino al 2019 del settore Statistica della Fondazione, Blangiardo è tra gli autori di numerose pubblicazioni di Ismu, collaborando in particolare alla stesura del Rapporto nazionale sulle migrazioni e alla realizzazione di importanti ricerche, anche internazionali.

