“Follow me” è il nuovo singolo di Senhit

In "Follow me" Senhit collabora con Tory Lanez, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo di Follower. Quando esce "Follow me"? "Follow Me", che sarà in radio e disponibile in digitale dall'8 luglio, è un brano dotato di un beat accattivante, frizzante ed estivo. Senhit lo porterà al Milano Pride, il 2 luglio prossimo, esibendosi sul palco principale di questa straordinaria festa di libertà. L'evento si terrà in Piazza Sempione (Arco della Pace – orario approssimativo 20.30). Dopo aver preso parte per diversi anni al Bologna Pride, infatti, Senhit sale per la prima volta sul palco della manifestazione di Milano organizzata da Commissione Pride del CIG Arcigay Milano, in collaborazione con le associazioni del ...

