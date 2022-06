(Di giovedì 30 giugno 2022) "Credo che sia non un interesse ma un dovere da parte di tutti lavorare per dare le risposte cheha chiesto con grande forza con il voto al ballottaggio di domenica scorsa che ha portato ...

Pubblicità

TelemiaLaTv : Fiorita proclamato sindaco Catanzaro, politica come servizio -

"Oggi - ha aggiunto- è un giorno speciale e voglio parlare anche di me stesso. E in questo senso voglio ricordare mio padre Franco, che fu anche lui sindaco. Arrivo qui ispirandomi ad alcuni ...Nicolaalle 10 di questa mattina in Municipio è statosindaco della città di Catanzaro. Dalle mani del suo predecessore Sergio Abramo ha ricevuto la fascia tricolore Ufficializzata l'...Stamattina il passaggio di consegne con l'ex primo cittadino Sergio Abramo che ha consegnato a Nicola Fiorita la fascia tricolore ..."Credo che sia non un interesse ma un dovere da parte di tutti lavorare per dare le risposte che Catanzaro ha chiesto con grande forza con il voto al ballottaggio di domenica scorsa che ha portato all ...