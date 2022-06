Pubblicità

venti4ore : Fiorentini al mare, cantieri nei rioni. Lavori in strada da Novoli all’Oltrarno - venti4ore : Fiorentini al mare, cantieri nei rioni Lavori in strada da Novoli all’Oltrarno - amecal_ : @Rospo_85 Purtroppo la richiesta è tanta e i prezzi sono quelli da anni I fiorentini li hanno sempre spennati ben b… -

LA NAZIONE

Viale Redi a Firenze Per approfondire : Articolo :al, cantieri nei rioni. Lavori in strada da Novoli all'Oltrarno Articolo : Viale Redi, da agosto un altro look Addio ai pini e alle buche stradali Non sarà un'estate facile per chi ...Sarà un'estate ad alto rischio traffico. Da nord a sud, senza farsi mancare nulla neppure nel centro storico e in Oltrarno, impazzano i cantieri. Ed è vero che d'agosto la città si svuota, ma non sono ... Fiorentini al mare, cantieri nei rioni. Lavori in strada da Novoli all’Oltrarno Il programma prende però il via alle 19 con le buone letture e il buon cibo degli ‘Aperitivi a corte’ in Casa Artusi: la ricercatrice Monica Alba presenta il suo saggio ‘Artusi e gli editori ...Stasera il mare si tingerà di giallo, a cena. Il Ristorante del Bagno Nettuno e la Compagnia del delitto propongono, infatti, alle 20.30, un’originale cena con delitto. Tra un piatto di ravioli ripien ...