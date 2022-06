Fiorentina, Graziani: «Jovic grande affare, può giocare anche con Cabral» (Di giovedì 30 giugno 2022) Il campione del Mondo ’82 Graziani ha parlato dell’arrivo alla Fiorentina, ormai sempre più probabile, di Jovic dal Real Madrid Francesco Graziani, storico ex attaccante italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo alla Fiorentina dal Real Madrid di Jovic. affare – «Se lo prende fa un ottimo affare. A me è sempre piaciuto, ha carattere e qualità. Certo, negli ultimi tempi ha combinato poco, all’Eintracht non ha fatto molto e al Real Madrid ha giocato poco». SERBO COME VLAHOVIC – «Calma. La Viola ha segnato tanto anche senza Vlahovic. E mi ricordo il gol di Cabral al Napoli: strepitoso. Chi fa gol così non è un brocco. I giocatori nuovi devono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Il campione del Mondo ’82ha parlato dell’arrivo alla, ormai sempre più probabile, didal Real Madrid Francesco, storico ex attaccante italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo alladal Real Madrid di– «Se lo prende fa un ottimo. A me è sempre piaciuto, ha carattere e qualità. Certo, negli ultimi tempi ha combinato poco, all’Eintracht non ha fatto molto e al Real Madrid ha giocato poco». SERBO COME VLAHOVIC – «Calma. La Viola ha segnato tantosenza Vlahovic. E mi ricordo il gol dial Napoli: strepitoso. Chi fa gol così non è un brocco. I giocatori nuovi devono ...

