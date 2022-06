Pubblicità

violanews : Roggi: “Per #Torreira lasciamo una porta aperta. Difesa? Ecco su chi punterei” #Fiorentina - Fiorentinanews : La #Fiorentina giocherà la sua prima partita della nuova #SerieA d'anticipo (e di pomeriggio). Ecco gli orari delle… - dimitri_conti : Per gli annunci dei nuovi acquisti forse sarà ancora troppo presto, ma non vi mentivo quando vi parlavo della prima… - J_network24 : ??#Calciomercato | ??Rolando #Mandragora sceglie la #Fiorentina - Fiorentinanews : #DiMarzio conferma: '#Mandragora ha scelto la #Fiorentina' -

Calciomercato.com

In particolare,di seguito il programma, le date, gli orari e le informazioni su diretta tv e ...45 Lecce - Inter 20:45 Monza - Torino DOMENICA 14 AGOSTO 18:30- Cremonese 18:30 Lazio - ...... Crotone , Udinese, Juve e Torino , ora nel futuro del centrocampista c'è la, club in ...tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - CALCIOMERCATO,... Fiorentina, ecco gli orari ufficiali delle prime 5 giornate Fiorentina, niente ritiro a Moena: scoppia il caso a pochi giorni dal raduno, ecco che costa sta succedendo in casa Viola.Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Pantaleo Corvino è tornato a parlare di Dusan Vlahovic, che aveva portato alla Fiorentina acquistand ...