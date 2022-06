Filippo Galli sicuro: 'La firma arriverà, il Milan non può perdere Maldini e Massara' (Di giovedì 30 giugno 2022) Filippo Galli, si guardi indietro e torni al 22 maggio, giorno dello scudetto del Milan: si sarebbe immaginato di vedere Maldini e Massara arrivare alla scadenza dei loro contratti senza aver firmato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022), si guardi indietro e torni al 22 maggio, giorno dello scudetto del: si sarebbe immaginato di vederearrivare alla scadenza dei loro contratti senza averto ...

Pubblicità

sportli26181512 : Filippo Galli sicuro: 'La firma arriverà, il Milan non può perdere Maldini e Massara': Filippo Galli sicuro: 'La fi… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Filippo Galli sicuro: 'La firma arriverà, il #Milan non può perdere #Maldini e Massara' - clarence_von : RT @Gazzetta_it: Filippo Galli sicuro: 'La firma arriverà, il #Milan non può perdere #Maldini e Massara' - Gazzetta_it : Filippo Galli sicuro: 'La firma arriverà, il #Milan non può perdere #Maldini e Massara' - jamestaylor : @thesefootytimes Filippo Galli. -