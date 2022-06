Pubblicità

ilpost : Ferdinand Marcos Jr., figlio dell’ex dittatore Ferdinand Marcos, si è insediato come nuovo presidente delle Filippi… - AMIStaDeS_2017 : Ferdinand #Marcos Jr. ha prestato #giuramento come 17° presidente delle #Filippine, 36 anni dopo che suo padre era… - infoitsalute : Filippine: Ferdinand Marcos Jr presta giuramento come presidente - Billa42_ : Filippine: Ferdinand Marcos Jr presta giuramento come presidente - Piergiulio58 : Ferdinand Marcos Junior ha giurato come nuovo presidente delle Filippine. È il figlio dell'omonimo dittatore che go… -

Il presidente eletto delleMarcos Jr., ha prestato giuramento oggi, rilevando la presidenza da Rodrigo Duterte e dando formalmente inizio al suo singolo mandato di sei anni come capo dello Stato. Prima del ...Pope Francis has extended his congratulations to President - elect"Bongbong" Marcos Jr. ahead of his inauguration. "I send my congratulations and cordial wishes to Your Excellency as you begin your mandate as the President of the Republic," Papal Nuncio ...Governerà in tandem con la figlia del presidente uscente, Duterte. Lotta all'inflazione, rilancio della crescita e aumento della produzione ...Ferdinand Marcos Jr, figlio e omonimo del defunto dittatore, ha prestato giuramento come presidente delle Filippine.