(Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Lein America funzionano ancora. Dopo la pandemia, 'trade shows', congressi, e workshop sono tornati in presenza. Migliaia tra eventi e manifestazioni per facilitare le relazioni commerciali e di business tra imprese provenienti da tutto il mondo. Si torna, quindi, alla normalità. "Nel caso particolare delle- spiega Muriel Nussbaumer, Ceo di ExportUSA - gli stand hanno sempre avuto un design molto funzionale, perché gli americani hanno sempre visto gli stand come un qualcosa di funzionale al business. Siamo stati noi, in testa agli europei, a introdurre il concetto dello stand di alto design". Una ventata di stile e innovazione, dunque, grazie agli investimenti delle imprese italiane nel mercato americano. In particolare G-Group, azienda leader negli allestimenti, con ...

Pubblicità

Il Tempo

...mette in auto fa un paio di migliaia di chilometri e cambia stato cosa sarà mai!' E poi 'negli...ad ascoltare elettori e comizi di Trump con i piedi nella segatura dei padiglioni per ledel ...In città una volta grandi ecome Seattle, piccoli e grandi business erano stati quasi ...che si vedono oggi private del loro del diritto all'aborto sono vittime di una guerra che devasta gli... Fiere: in Usa arrivano allestitori italiani sull'onda della ripresa post-Covid Roma, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Le fiere in America funzionano ancora. Dopo la pandemia, 'trade shows', congressi, e workshop sono tornati in ...Si tratta della più importante fiera della Global Comfort Technology ... Infatti, l’acqua è una delle risorse più importanti del nostro pianeta e la usa tutela inizia proprio dalle nostre case!