“Fiera della mia età”: Alba Parietti in bikini su Instagram celebra la bellezza senza filtri (Di giovedì 30 giugno 2022) L’amore rende più belli o, per meglio dirlo, più consapevoli della propria bellezza. E questo emerge in maniera evidente dai post che Alba Parietti pubblica su Instagram che sono un vero e proprio inno alla fierezza, al non avere paura di mostrasi senza filtri. E sì anche all’amore, quello che è arrivato e le ha cambiato – in meglio – la vita. Alba Parietti celebra la sua età e la bellezza senza filtri Ci sono filtri che modificano tutto, anche le forme del viso. Che ringiovaniscono, levigano la pelle. E poi c’è Photoshop con cui si può fare proprio di tutto. Ma Alba Parietti non ci sta. A 60 anni, tra pochi giorni 61, ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 giugno 2022) L’amore rende più belli o, per meglio dirlo, più consapevolipropria. E questo emerge in maniera evidente dai post chepubblica suche sono un vero e proprio inno alla fierezza, al non avere paura di mostrasi. E sì anche all’amore, quello che è arrivato e le ha cambiato – in meglio – la vita.la sua età e laCi sonoche modificano tutto, anche le forme del viso. Che ringiovaniscono, levigano la pelle. E poi c’è Photoshop con cui si può fare proprio di tutto. Manon ci sta. A 60 anni, tra pochi giorni 61, ...

Pubblicità

shyizon : vi devo dire sono molto fiera della mia top6... le izone erano prime solo che ascoltandomi tutta la disco dei svt p… - primogiornale : Oggi, si chiude un’epoca per la Fiera di Verona. Dopo 37 anni, dei quali quasi 25 al vertice, Giovanni Mantovani co… - EdilclimaNews : Un altro ottimo motivo per venire a trovarci a MCE? Solo in fiera trovi il nuovo volume dedicato ai ponti termici c… - xobn_ : Ieri sera ho avuto la fortuna di essere presente in una sincronicità inaspettata di karma e messaggio divino dal pa… - h_iradai : @guneagal stai mettendo in atto attraverso il miglioramento con l'alimentazione, è qualcosa di cui devi essere FIER… -