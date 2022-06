“Fidanzata con un cantante”. Dayane Mello ‘incastrata’ dalla foto: lui scoperto da quel dettaglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Dayane Mello, nuovo fidanzato per la modella? Questa la notizia che si sta diffondendo in queste ore, complici alcune foto che per molti corrispondono a degli indizi inequivocabili. A sganciare la bomba è stato Very Inutil People, che è stato supportato da alcuni utenti e fan della ragazza, che hanno segnalato alla pagina due immagini postate da lei e dalla presunta nuova fiamma che farebbero ipotizzare l’unione amorosa. Non ci sono conferme ufficiali, ma effettivamente le possibilità potrebbero essercene. Dayane Mello e il nuovo fidanzato, di questo si sta parlando adesso. Mentre solo pochi giorni fa l’ex concorrente del GF Vip 5 ha denunciato gli hater: “Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno fatto da scudo. Hanno silenziato tante situazioni sulla mia vita, siete fantastici”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022), nuovo fidanzato per la modella? Questa la notizia che si sta diffondendo in queste ore, complici alcuneche per molti corrispondono a degli indizi inequivocabili. A sganciare la bomba è stato Very Inutil People, che è stato supportato da alcuni utenti e fan della ragazza, che hanno segnalato alla pagina due immagini postate da lei epresunta nuova fiamma che farebbero ipotizzare l’unione amorosa. Non ci sono conferme ufficiali, ma effettivamente le possibilità potrebbero essercene.e il nuovo fidanzato, di questo si sta parlando adesso. Mentre solo pochi giorni fa l’ex concorrente del GF Vip 5 ha denunciato gli hater: “Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno fatto da scudo. Hanno silenziato tante situazioni sulla mia vita, siete fantastici”. ...

Pubblicità

pejjadeanne : per me d3uxmoi dice solo stronzate e l’ho sempre pensato, per me sono tre capere messe là a farsi i cazzi degli alt… - Y0URIVYGR0WSS : stasera festa con le mie amiche eterosessuali.... durante il pride month lesbofobia e soprattutto non hi mai voluto… - vespertime : Scoprire (prima) che Paola Turci è grande amica di Federico Fashion Style e (poi) fidanzata con l'ex di Berlusconi… - h66yun : @gvacekelly amo si è fidanzata con uno - wonumnie : io in questo vol2 di st voglio robin con una fidanzata -