Fidanza indagato: «Sono sereno». La Russa: «Vicenda surreale, non si capisce dove sia il reato» (Di giovedì 30 giugno 2022) Ha «del surreale» la Vicenda giudiziaria che coinvolge Carlo Fidanza, eurodeputato di FdI, indagato dalla Procura di Milano per corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio in relazione alle dimissioni dal Consiglio comunale di Brescia dell'ex consigliere Giovanni Acri. A dirlo è stato Ignazio La Russa, sottolineando che «si parla di un esposto anonimo, questo basterebbe a qualificare la Vicenda». Contro Fidanza un esposto anonimo con una tempistica sospetta L'inchiesta, infatti, scaturisce da un esposto anonimo fatto arrivare in Procura pochi giorni dopo il servizio di Fanpage sulla presunta "lobby nera" di Milano, costato a sua volta l'iscrizione di Fidanza nel registro degli indagati, Vicenda per la quale ...

