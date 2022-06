Fidanza (Fratelli d'Italia) indagato per corruzione: 'Sono sereno'. La Procura: 'Scambio di favori' (Di giovedì 30 giugno 2022) L'europarlamentare Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia) è indagato per corruzione. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per le dimissioni (il 25 giugno 2021) del consigliere comunale di Brescia, ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) L'europarlamentare Carlod') èper. Ladi Milano ha aperto un'inchiesta per le dimissioni (il 25 giugno 2021) del consigliere comunale di Brescia, ...

Pubblicità

ciropellegrino : Carlo Fidanza, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia che ben era tratteggiato nell'inchiesta di @fanpage… - GCirinei : RT @ilruttosovrano: Si è autosospeso per finta, fa il saluto romano, indagato per finanziamento illecito ora lo è anche per corruzione, Car… - bux_alessandro : RT @ilruttosovrano: Si è autosospeso per finta, fa il saluto romano, indagato per finanziamento illecito ora lo è anche per corruzione, Car… - IlSedutomulo : RT @ilruttosovrano: Si è autosospeso per finta, fa il saluto romano, indagato per finanziamento illecito ora lo è anche per corruzione, Car… - chiara_dnc : RT @ilruttosovrano: Si è autosospeso per finta, fa il saluto romano, indagato per finanziamento illecito ora lo è anche per corruzione, Car… -