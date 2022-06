Fiction Mediaset 2022-2023: tutti i titoli di Canale 5 per la prossima stagione (Di giovedì 30 giugno 2022) Mediaset continua a sperimentare con le Fiction e lo fa dopo una stagione in cui qualcosa di buono si è raccolto. Cosa vedremo nel 2022-2023, quali sono i titoli delle Fiction Mediaset in onda su Canale 5? Non tutte le Fiction in onda in questa ultima annata hanno dato i loro frutti, pensiamo a L’Ora-Inchiostro contro piombo che non ha brillato, anzi. E’ da considerare un vero e proprio flop, visto che la penultima puntata in onda ieri, è scesa persino sotto il milione di spettatori. Ma va detto, che sono stati fatti dei passi in avanti nel prodotto; permetteteci di dire che, al netto degli ascolti, la Fiction con Claudio Santamaria per qualità è completamente imparagonabile a Fosca Innocenti, con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022)continua a sperimentare con lee lo fa dopo unain cui qualcosa di buono si è raccolto. Cosa vedremo nel, quali sono idellein onda su5? Non tutte lein onda in questa ultima annata hanno dato i loro frutti, pensiamo a L’Ora-Inchiostro contro piombo che non ha brillato, anzi. E’ da considerare un vero e proprio flop, visto che la penultima puntata in onda ieri, è scesa persino sotto il milione di spettatori. Ma va detto, che sono stati fatti dei passi in avanti nel prodotto; permetteteci di dire che, al netto degli ascolti, lacon Claudio Santamaria per qualità è completamente imparagonabile a Fosca Innocenti, con ...

Pubblicità

Canelcuore : Palinsesti Mediaset 2022/23 Dal mondo delle fiction di successo arriva #FrancescaChillemi che, insieme a #CanYaman… - infoitcultura : Palinsesti Mediaset 2022-23: tutte le nuove fiction in arrivo - AnnaMancini81 : Palinsesti Mediaset autunno 2022, tutte le fiction in arrivo: tornano Fosca Innocenti e Buongiorno, Mamma! - FanFerrante : @Usaun_altronome @AleStonata @DiTeleblog per gli ingaggi, non è ci voglia molto da capirlo. una fiction mediaset da… - Usaun_altronome : @FanFerrante @AleStonata @DiTeleblog Poi, se ti piacciono e le vuoi guardare, padronissima, nessuno te lo vieta. Ma… -