(Di giovedì 30 giugno 2022)a soli 24,90€al 4e se sei cliente mobile paghi ancora meno, inoltre la tariffa per la linea fissa è senza limiti, senza vincoli e con attivazione gratuita. Hai ancora pochi giorni per approfittare dell’offerta esclusiva per chi attiva Internet Unlimited online, perché solo attivando sul sito Web dell’operatore rosso avrai chiamate illimitate incluse nel costo. AttivaDa iliad a5G da 5€ al meseal 4Puoi avere lacon velocitàa 2,5 Gbps senza limiti e chiamate senza ...

Pubblicità

giannifioreGF : Fibra #Vodafone scontata a 24,90€ fino al 4 luglio - G0ffred0 : @vodafone se questa è una fibra - misiagentiles : #Internet: perché le pubblicità sulla velocità della #fibra non dicono la verità. L'@AGCM ha spinto #Iliad… - infoitscienza : Antitrust, nuove pubblicità per la fibra di Iliad, Vodafone, Fastweb, Tim, Planetel e Unidata - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Iliad, Vodafone, Fastweb, Telecom, Planetel e Unidata modificheranno la pubblicità delle offerte di connessione internet… -

Qualora non si fosse raggiunti dallaottica, inoltre, si potrà puntare sulla promozioneCasa Wireless+ . che ha un costo di 26,90 euro al mese e consente di navigare con la rete di ...... reti mobili 5G ad elevate prestazioni e interamente rilegate inottica, in grado di ...e Tim. Il finanziamento copre fino al 90% del costo complessivo delle opere. Tutti gli altri ...Quali sono le migliori offerte da attivare per lavorare in smart working: analisi offerte più economiche e interessanti del momento.Quando Iliad decide di battere la concorrenza con le sue migliori offerte in assoluto: ecco quella da 300 giga solo rete dati ...