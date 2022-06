Festa e droga durante il coprifuoco? Che fine fanno 219 ragazzi | Kiev brutale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Al momento la guerra non insidia piùcome nelle prime settimane, quando la presa della capitale e il rovesciamento di Volodymyr Zelensky erano una priorità assoluta per la Russia di Vladimir Putin. Di questi tempi può invece capitare addirittura che si trascorrano delle serate di, anche se vengono organizzate praticamente in maniera clandestina. Nella capitale dell'Ucraina va infatti rispettato il, per questo motivo le forze dell'ordine effettuano quotidianamente sopralluoghi e controlli per assicurarsi che tutti rispettino le leggi imposte dalla guerra. Stando a quanto riporta La Repubblica, un paio di sere fa la polizia è entrata in alcuni locali notturni die ha scoperto che non era stato rispettato il: le attività stavano ...