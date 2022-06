Ferrari | le sfide tattiche di Silverstone | ' Pronti a reagire'

(Di giovedì 30 giugno 2022) Meteo da tenere d'occhio, a, dove si preannuncia un week end del GP di Gran Bretagna all'insegna della variabilità meteo . Non certo una novità, considerate latitudine e geografia del ...

Pubblicità

andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: F1 Silverstone: Ferrari, Red Bull, Mercedes, le sfide dei team - Gazzetta_it : F1 Silverstone: Ferrari, Red Bull, Mercedes, le sfide dei team -

In casasi guarda a un appuntamento cruciale, da affrontare con una F1 - 75 che avrà novità ... Ledi Silverstone "Le tante curve veloci e la mancanza di tratti lenti rendono questa pista ...È stato approvato anche l'emendamento " salva Motor Valley " (o emendamento), che concede ... Leper i Costruttori In generale, le Case automobilistiche europee hanno molteda ...Circuito estremamente impegnativo sulle gomme, il GP di Gran Bretagna sarà da interpretare nel tema tattico, tra fattore meteo e degrado degli pneumatici ...Comincia domani con la prima giornata di prove libere a Silverstone il weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Alle spal ...