Ferrari 410 Sport Spider: sarà presto all’asta (Di giovedì 30 giugno 2022) È una Ferrari 410 Sport Spider, ed è stata guidata da piloti come Fangio e Shelby. presto sarà venduta all’asta. Come è nata la Ferrari 410 Sport Spider? L’asta sarà organizzata da RM Sotheby’s, e avrà inizio ad agosto. I suoi ascendenti sono prestigiosi: è nata negli anni 50, per volere di Enzo Ferrari, che Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) È una410, ed è stata guidata da piloti come Fangio e Shelby.venduta. Come è nata la410? L’astaorganizzata da RM Sotheby’s, e avrà inizio ad agosto. I suoi ascendenti sono prestigiosi: è nata negli anni 50, per volere di Enzo, che

Pubblicità

hernand_alonso : RT @MadridMotorS: La casa de subastas RM Sotheby´s subasta en Monterey el Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti de 1955 #MadridMotorS #Ma… - MadridMotorS : La casa de subastas RM Sotheby´s subasta en Monterey el Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti de 1955… - MrHapus : RT @Autocosmos: El @FerrariMexico 410 Sport Spider by Scaglietti que manejaron Fangio y Shelby sale a subasta - ZeRoMMX : El Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti que manejaron Fangio y Shelby sale a subasta - Autocosmos : El @FerrariMexico 410 Sport Spider by Scaglietti que manejaron Fangio y Shelby sale a subasta… -